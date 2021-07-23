Instagram запустила функцию перевода текста в сторис

Социальная сеть Instagram запустила функцию автоматического перевода текста в историях (Stories).

Об этом пишет The Verge.

При просмотре историй Instagram теперь предлагает перевести с иностранного языка, благодаря надписи «Посмотреть перевод», которая отображается в левом верхнем углу. Нововведение поддерживает более 90 языков, но пока доступно лишь для пользователей приложения на iOS.

Издание отмечает, что в мае в Instagram появилась функция отображения автоматических субтитров. и появление автоперевода может говорить о том, что вскоре Instagram начнет разрабатывать аудиоперевод.