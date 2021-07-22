У США та Британії збій в інтернеті: не працюють сайти Amazon, HBO та інших великих компаній

У США та Великій Британії у четвер, 22 липня, фіксують проблеми із доступом до інтернету. Зокрема, не працюють сайти великих компанії: Amazon, HBO, Airbnb, Nvidia, FIFA, Call of Duty та McDonald`s.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на дані порталу DownDetector.

Поки точно невідомо, що саме стало причиною цього збою. Однак компанія Akamai, що займається інфраструктурою для інтернету, повідомила, що зараз відчуває «перебої в обслуговуванні».