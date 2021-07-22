В США и Великобритании сбой в интернете: не работают сайты Amazon, HBO и других крупных компаний

В США и Великобритании в четверг, 22 июля, фиксируют проблемы с доступом в интернет. В частности, не работают сайты крупных компании: Amazon, HBO, Airbnb, Nvidia, FIFA, Call of Duty и McDonald`s.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные портала DownDetector.

Пока точно неизвестно, что именно стало причиной этого сбоя. Однако компания Akamai, которая занимается инфраструктурой для интернета, сообщила, что сейчас чувствует «перебои в обслуживании».