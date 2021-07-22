Дослідження: Дві дози вакцин Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму «Дельта»

Дві дози вакцин Pfizer або AstraZeneca залишаються досить ефективними проти нового штаму коронавірусу «Дельта».
Відповідні результати дослідження оприлюднено в журналі New England Journal of Medicine.
Згідно з ними, дві дози вакцини Pfizer запобігають зараженню штамом «Дельта» на 88%, а дві дози вакцини AstraZeneca — на 67%.
Одна доза вакцин теж дає свій ефект, але її недостатньо. Учені зазначають, що рівень ефективності проти штаму «Дельта» приблизно такий самий, як і проти штаму «Альфа».
«Наше дослідження про знижену ефективність однієї дози мусить прискорити дії, спрямовані на максимізацію прийому другої дози серед вразливих груп в контексті циркуляції варіанту «Дельта», — заявили автори дослідження.
- Національна академія наук України повідомляє, що завершилась фаза спадання захворюваності на коронавірус. Попри все ще низький її рівень існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання — подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням там штаму «Дельта».
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 разу частіше — до реанімації.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.