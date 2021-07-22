Исследование: Две дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма «Дельта»

Две дозы вакцин Pfizer или AstraZeneca остаются весьма эффективными против нового штамма коронавируса «Дельта».
Соответствующие результаты исследования обнародованы в журнале New England Journal of Medicine.
Согласно им, две дозы вакцины Pfizer предотвращают заражение штаммом «Дельта» на 88%, а две дозы вакцины AstraZeneca — на 67%.
Одна доза вакцины тоже дает свой эффект, но ее недостаточно. Ученые отмечают, что уровень эффективности против штамма «Дельта» примерно такой же, как и против штамма «Альфа».
«Наше исследование о пониженной эффективности одной дозы должен ускорить действия, направленные на максимизацию приема второй дозы среди уязвимых групп в контексте циркуляции варианта «Дельта», — заявили авторы исследования.
- Национальная академия наук Украины сообщает, что завершилась фаза падения заболеваемости коронавирусом. Несмотря на все еще низкий ее уровень существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением там штамма «Дельта».
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.