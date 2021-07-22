У МОЗ пояснили, у чому різниця між COVID-сертифікатом і міжнародним свідоцтвом про вакцинацію

Українці, які перехворіли на COVID-19 або вакцинувалися від нього, можуть отримати два різні документи — COVID-сертифікат та міжнародне свідоцтво.

Як розрізняються ці документи, розповів директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я Національної служби здоров’я Дмитро Черниш.

COVID-сертифікат формується на підставі даних про вакцинацію, інформації про те що, пацієнт вже перехворів на коронавірус, а також на основі негативного ПЛР-тесту.

Це сертифікат можна буде застосовувати як всередині України, так і для виїзду за кордон.

«Але для цього необхідно дочекатися визнання сертифікату між Україною та іншими країнами. Уряд України працює над цим», — уточнив Черниш.

За його словами, користувачі, які раніше виявили бажання взяти участь у бета-тестуванні сертифікату, можуть отримати його у мобільному застосунку «Дія».

«Період бета-тестування вже завершується, і зовсім скоро всі користувачі застосунку зможуть сформувати COVID-сертифікат для себе. Надалі його також можна буде отримати у свого сімейного лікаря», — додав посадовець.