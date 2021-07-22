В Минздраве объяснили, в чем разница между COVID-сертификатом и международным свидетельством о вакцинации

Украинцы, которые переболели COVID-19 или вакцинировались от него, могут получить два разных документа — COVID-сертификат или международное свидетельство.

Как различаются эти документы рассказал директор департамента развития электронного здравоохранения Национальной службы здоровья Дмитрий Черныш.

COVID-сертификат формируется на основании данных о вакцинации, информации о том, что пациент уже перенес коронавирус, а также на основе отрицательного ПЦР-теста.

Это сертификат можно будет применять как внутри Украины, так и для выезда за границу.

«Но для этого необходимо дождаться признания сертификата между Украиной и другими странами. Правительство Украины работает над этим», — уточнил Черныш.

По его словам, пользователи, которые ранее изъявили желание принять участие в бета-тестировании сертификата, могут получить его в мобильном приложении «Дія».

«Период бета-тестирования уже завершается, и совсем скоро все пользователи приложения смогут сформировать COVID-сертификат для себя. В дальнейшем его можно будет получить у семейного врача», — добавил чиновник.