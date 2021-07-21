Конституційний суд визнав неконституційним покарання за порушення проходження «зеленого коридору»

Другий сенат Конституційного суду визнав неконституційним штраф та конфіскацію товару за порушення проходження «зеленого коридору» під час перетину кордону.

Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

Як зазначається, скаргу щодо конституційності другого абзацу статті 471 (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю) Митного кодексу України подала Олена Анатоліївна Одінцова.

Згідно з Кодексом, у цьому абзаці пояснюється, яке покарання тягне за собою таке порушення.

«[...] накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, — також конфіскацію цих товарів», — вказано у документі.

Конституційний суд ухвалив рішення про неконституційність оскарженого припису Кодексу.