Офіс президента: Рішення щодо «Північного потоку — 2» ще немає, ситуація проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що остаточного рішення США щодо російського газопроводу «Північний потік — 2» ще немає. Так він прокоментував публікацію Politico про те, що США нібито просили Україну не критикувати можливу угоду з Німеччиною.

Про це повідомляють «Українська правда» та «Суспільне».

За словами Подоляка, робота України із зупинки будівництва трубопроводу триває на всіх рівнях як у Європі, так і в Америці.

«Рішення щодо «Північного потоку — 2» не може прийматися за спиною у всіх тих, кому цей проєкт реально загрожує. Ситуація ще не завершена, і вона може бути повністю прояснена тільки під час візиту президента Зеленського в Вашингтон», — сказав він.

Подоляк додав, що зараз йде політична, дипломатична, юридична і жорстка інформаційна робота. «Її не можна зводити до якихось лінійних оцінок, примітивізації та до якогось «аларм» про магічні ультиматуми або надприродні прохання», — заявив радник.