Офіс президента: Рішення щодо «Північного потоку — 2» ще немає, ситуація проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що остаточного рішення США щодо російського газопроводу «Північний потік — 2» ще немає. Так він прокоментував публікацію Politico про те, що США нібито просили Україну не критикувати можливу угоду з Німеччиною.
Про це повідомляють «Українська правда» та «Суспільне».
За словами Подоляка, робота України із зупинки будівництва трубопроводу триває на всіх рівнях як у Європі, так і в Америці.
«Рішення щодо «Північного потоку — 2» не може прийматися за спиною у всіх тих, кому цей проєкт реально загрожує. Ситуація ще не завершена, і вона може бути повністю прояснена тільки під час візиту президента Зеленського в Вашингтон», — сказав він.
Подоляк додав, що зараз йде політична, дипломатична, юридична і жорстка інформаційна робота. «Її не можна зводити до якихось лінійних оцінок, примітивізації та до якогось «аларм» про магічні ультиматуми або надприродні прохання», — заявив радник.
- Раніше Politico писало, що адміністрація президента США закликала українську владу утриматися від критики угоди з Німеччиною по «Північному потоку — 2». Американська сторона нібито попередила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу і готові оголосити про рішення. До Києва з візитом прибув радник Держдепартаменту для переговорів.
- За даними Bloomberg, в рамках угоди Німеччина готова вжити заходів, включаючи санкції, якщо Росія буде використовувати поставки газу як засіб тиску на Україну.