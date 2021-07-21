Офис президента: Решения по «Северному потоку — 2» еще нет, ситуация прояснится после встречи Байдена и Зеленского

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что окончательного решения США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» еще нет. Так он прокомментировал публикацию Politico о том, что США якобы просили Украину не критиковать возможное соглашение с Германией.
Об этом сообщают «Украинская правда» и «Суспільне».
По словам Подоляка, работа Украины по остановке строительства трубопровода продолжается на всех уровнях как в Европе, так и в Америке.
«Решение по «Северному потоку — 2» не может приниматься за спиной у всех тех, кому этот проект реально угрожает. Ситуация еще не завершена и она может быть полностью прояснена только во время визита президента Зеленского в Вашингтон», — сказал он.
Подоляк добавил, что сейчас идет политическая, дипломатическая, юридическая и жесткая информационная работа. «Ее нельзя сводить к каким-либо линейным оценкам, примитивизации и к какому-то «аларм» о магических ультиматумах или сверхъестественных просьбах», — заявил советник.
- Ранее Politico писало, что администрация президента США призвала украинскую власть воздержаться от критики соглашения с Германией по «Северному потоку — 2». Американская сторона якобы предупредила, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям.
- Ранее СМИ сообщали, что США и Германия близки к договоренности по газопроводу и готовы объявить о решении. В Киев с визитом прибыл советник Госдепартамента для переговоров.
- По данным Bloomberg, в рамках соглашения Германия готова принять меры, включая санкции, если Россия будет использовать поставки газа в качестве средства давления на Украину.