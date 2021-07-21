МОК визначив місце проведення літніх Олімпійських ігор 2032 року

Міжнародний олімпійський комітет визначив місце проведення літніх Олімпійських ігор в 2032 році. Їх прийме австралійське місто Брісбен.
Про це повідомляється на сторінці МОК у Twitter.
«Брісбен обраний для проведення Олімпійських ігор у 2032 році», — йдеться у повідомленні.
На проведення цієї Олімпіади також претендували китайські міста Ченду та Чунцин, столиця Катару Доха, столиця Угорщини Будапешт, німецький регіон Рейн-Рур, а також столиці Північної та Південної Кореї Сеул із Пхеньяном.
Літня Олімпіада 2024 року за планом має відбутися у Парижі, а 2028 року — в Лос-Анджелесі.
- Олімпійські ігри в Токіо 2020 року проходитимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня.
- Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.