МОК визначив місце проведення літніх Олімпійських ігор 2032 року

Міжнародний олімпійський комітет визначив місце проведення літніх Олімпійських ігор в 2032 році. Їх прийме австралійське місто Брісбен.

Про це повідомляється на сторінці МОК у Twitter.

«Брісбен обраний для проведення Олімпійських ігор у 2032 році», — йдеться у повідомленні.

На проведення цієї Олімпіади також претендували китайські міста Ченду та Чунцин, столиця Катару Доха, столиця Угорщини Будапешт, німецький регіон Рейн-Рур, а також столиці Північної та Південної Кореї Сеул із Пхеньяном.

Літня Олімпіада 2024 року за планом має відбутися у Парижі, а 2028 року — в Лос-Анджелесі.