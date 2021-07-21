МОК определил место проведения летних Олимпийских игр 2032 года

Международный олимпийский комитет определил место проведения летних Олимпийских игр в 2032 году. Их примет австралийский город Брисбен.

Об этом сообщается на странице МОК в Twitter.

«Брисбен выбран для проведения Олимпийских игр в 2032 году», — говорится в сообщении.

На проведение этой Олимпиады претендовали китайские города Чэнду и Чунцин, столица Катара Доха, столица Венгрии Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также столицы Северной и Южной Кореи Сеул с Пхеньяном.

Летние Олимпийские игры 2024 года по плану должны состояться в Париже, а 2028 года — в Лос-Анджелесе.