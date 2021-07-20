Вбивство Шеремета: новий голова МВС Монастирський заявив, що після вироку можна буде оцінювати якість слідства

У роковини вбивства журналіста Павла Шеремета, 20 липня, новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зробив заяву щодо розслідування справи — ефективність слідства можна буде оцінювати після рішення суду.

Заяву опублікував пресцентр МВС.

«Зараз справа по звинуваченню трьох підозрюваних знаходиться на розгляді у суді. Відтак рідні, близькі, українське суспільство — всі ми маємо дочекатися рішення суду, який встановить істину у цій справі. Саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані стороною обвинувачення і стороною захисту, залежить доля трьох підозрюваних у загибелі Павла Шеремета», — заявив Монастирський.

Міністр наголосив, що тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства.