Убийство Шеремета: новый глава МВД Монастырский заявил, что после приговора можно будет оценивать качество следствия

В годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, 20 июля, новый министр внутренних дел Денис Монастырский сделал заявление по поводу расследования дела — эффективность следствия можно будет оценивать после решения суда.
Заявление опубликовал пресс-центр МВД.
«Сейчас дело по обвинению трех подозреваемых находится на рассмотрении в суде. Поэтому родные, близкие, украинское общество — все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле. Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета», — заявил Монастырский.
Министр отметил, что после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия.
Отметим, что Монастырского главой МВД назначили 16 июля 2021 года. Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека и жестко реагировать на нарушения. Тогда Монастырский также заявил, что будет оценивать качество следствия по делу Шеремета после решения суда.
- 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция завершила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по сути.