Уряд виділить 980 млн гривень на ноутбуки вчителям по всій країні

Український уряд виділить 980 мільйонів гривень субвенції на покупку ноутбуків для понад 60 тисяч вчителів по всій країні.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Зазначено, що ця ініціатива є однією із пріоритетних для Мінцифри та Міносвіти. У держбюджеті передбачено кошти на боротьбу із коронавірусом і його наслідками під час освітнього процесу. З них і виділять суму на закупку ноутбуків для вчителів з 26 областей та Києва.
Відомство пояснює цю необхідність тим, що через пандемію більшість уроків перейшли з класів у Zoom-конференції, але не у всіх учителів є технічна можливість навчати дітей у такому форматі.
Міносвіти вже прописало вимогу до техніки. Очікувана вартість одного ноутбука — 20 тисяч гривень.
Мінцифри тим часом запустило спеціальний дашбор, за допомогою якого можна відстежувати весь процес закупівлі, а також подивитися кількість техніки на область.
- Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом 2021 року рівень заробітної плати вчителів зросте на 30%.
- У червні у Львові директорам усіх шкіл підвищили зарплату до 27 тисяч гривень, що еквівалентно $1 тисячі. Підвищення зарплат торкнеться і директорів сільських шкіл, які в цьому році увійшли до Львівської територіальної громади.