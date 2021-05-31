Прем’єр Шмигаль обіцяє збільшити зарплати вчителів на 30%

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що рівень заробітної плати вчителів протягом цього року зросте на 30%.

Про це глава уряду сказав на форумі «Україна 30. Освіта і наука», цитує Укрінформ.

«Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, звичайно, наша мета — це не менше за середню заробітну плату по країні. Має бути мінімальний базис для вчителів, для освітян», — сказав Шмигаль.