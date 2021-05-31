Премьер Шмыгаль обещает увеличить зарплаты учителей на 30%

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что уровень заработной платы учителей в течение этого года вырастет на 30%.

Об этом глава правительства сказал на форуме «Украина 30. Образование и наука», цитирует Укринформ.

«В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, конечно, наша цель — это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов», — сказал Шмыгаль.