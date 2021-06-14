У Львові директорам усіх шкіл підвищили зарплату до $1 тисячі

У Львові директорам усіх шкіл підвищили зарплату до 27 тисяч гривень, що еквівалентно $1 тисячі. Підвищення зарплат торкнеться і директорів сільських шкіл, які в цьому році увійшли до Львівської територіальної громади.

Рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради.

Зараз директори отримують від 10 до 15 тисяч грн. Заробітну плату їм піднімуть з 1 вересня. Для цього з міського бюджету виділять 15 млн грн. У наступному році за планом виділять 45 млн грн.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко додав, цього року у Львові оголосять конкурси на посаду директора 44 міських шкіл. Всього у Львівській ОТГ 127 загальноосвітніх шкіл.

«Ми бачимо у Львові успішні школи, які випромінюють енергію, де стоять черги з дітей і батьків. А з іншого боку бачимо школи, де є спокій. Тому маючи перед собою завдання знайти кращих 44 претендента на директорів, ми повинні їм сказати, що ви будете мати зарплату не менше 27 тисяч грн», — сказав мер Андрій Садовий.