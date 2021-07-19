Кіпр дозволив вʼїзд українцям, які прищепились китайською вакциною CoronaVac

Кіпр додав до переліку вакцин, з якими він пускає туристів, китайську CoronaVac. Раніше у цьому переліку її не було. Про це свідчать дані на урядовому сайті для реєстрації туристів.
Відтак до Кіпру можуть вʼїхати, зокрема, українці, які вакцинувались від коронавірусу такими препаратами:
- CoronaVac;
- Johnson & Johnson;
- AstraZeneca;
- Pfizer;
- Moderna;
- російський «Супутник».
Необхідно, аби вакцинація була завершеною — тобто введені дві дози препарату. Після отримання останньої повинен пройти тиждень — тоді можна їхати на Кіпр. Вакцина ж Johnson & Johnson — однодозова. Той, хто нею вакцинувався, перед подорожжю має почекати 14 днів.
Для вʼїзду потрібно буде надати міжнародний сертифікат про вакцинацію — його видає сімейний лікар. Окрім цього, за 48 годин до прибуття до країни потрібно буде заповнити форму.
Також у Кіпр можна вʼїхати, якщо турист одужав від коронавірусу — для цього потрібно надати позитивний текст, який зробили не пізніше, ніж 180 днів тому.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. Такі сертифікати діятимуть 180 днів з дня отримання другої дози вакцини та стільки ж — з дня отримання позитивного результату на коронавірус (тобто після хвороби й одужання). При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило, що вже видає міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу — його можна отримати у сімейного лікаря.