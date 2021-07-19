Україна, Грузія та Молдова ухвалили «Батумську декларацію»

У понеділок, 19 липня, на саміті «Асоційованого» тріо Україна, Молдова та Грузія підписали «Батумську декларацію» — у ній вони підтвердили свої зобовʼязання співпрацювати задля мирного та демократичного європейського майбутнього трьох країн.

Текст декларації опублікував Офіс президента України.

Країни зазначили, що продовжать свою інтеграцію до ЄС шляхом реформ та наближення свого законодавства у відповідних сферах до європейського. Окрім цього, країни домовились продовжувати співпрацю з інституціями ЄС щодо угод про асоціацію та поглиблені зони вільної торгівлі, що передбачають поступову інтеграцію до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Також Україна, Грузія та Молдова прагнуть співпрацювати з Європейським Союзом у сфері спільної політики безпеки та оборони, у тому числі щодо протидії гібридним загрозам, посилення кіберстійкості та боротьби з дезінформацією.

Країни наголошують, що будуть прагнути співпрацювати з різними регіональними ініціативами за участю країн – членів ЄС, наприклад з ініціативою «Тримор’я» — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що обʼєднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.