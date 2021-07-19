Украина, Грузия и Молдова подписали Батумскую декларацию

В понедельник, 19 июля, на саммите «Ассоциированного трио» Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию — в ней они подтвердили свои обязательства сотрудничать ради мирного и демократического европейского будущего трех стран.

Текст декларации опубликовал Офис президента Украины.

Страны отметили, что продолжат свою интеграцию в ЕС путем реформ и приближения своего законодательства в соответствующих сферах к европейскому. Кроме этого, страны договорились продолжать сотрудничество с институциями ЕС относительно соглашений об ассоциации и углубленных зонах свободной торговли, которые предусматривают постепенную интеграцию во внутренний рынок Евросоюза.

Также Украина, Грузия и Молдова стремятся сотрудничать с Европейским Союзом в сфере общей политики безопасности и обороны, в том числе по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости и борьбы с дезинформацией.

Страны отмечают, что будут стремиться сотрудничать с различными региональными инициативами с участием стран-членов ЕС, например с инициативой «Триморье» — это международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей.