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Зеленський летить на перший саміт «Асоційованого тріо». Україна, Грузія і Молдова підпишуть декларацію

Автор:
Костя Андрейковець
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Сьогодні, 19 липня, президент Володимир Зеленський в Грузії візьме участь в першому саміті «Асоційованого тріо».

Про це повідомляє Офіс президента.

Президенти України, Грузії і Молдови підпишуть декларацію саміту і проведуть спільну зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом із президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і президентом Молдови Майєю Санду.

  • 17 травня 2021 року Україна, Молдова і Грузія заснували новий формат співпраці під назвою «Асоційоване тріо» для спільної євроінтеграції та майбутнього вступу в ЄС. Євросоюз підтримав ініціативу і пообіцяв підтримку.
  • Раніше Україна, Грузія і Молдова підписали меморандум про створення тристоронньої міжвідомчої платформи для обміну досвідом з реінтеграції непідконтрольних територій, які були окуповані силами Росії.