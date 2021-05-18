В Євросоюзі підтримали «Асоційоване тріо» України, Молдови та Грузії

Європейський Союз підтримує прагнення України, Грузії та Молдови до інтеграції в ЄС і схвалює створення «Асоційованого тріо».
Про це Інтерфакс-Україна заявив представник дипломатичної служби ЄС Пітер Стано.
«Європейський Союз визнає європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів — Грузії, Республіки Молдова та України [...]. Ми поважаємо їхній вибір, пріоритети зовнішньої політики та стратегічні цілі, зокрема підписання між ними меморандуму про посилення співпраці в галузі європейської інтеграції», — заявив він.
Стано зазначив, що ЄС підтримує кожну з країн в її реформах і зосереджений на виконанні угод про асоціацію.
- У грудні 2018 року у Тбілісі три країни, які постраждали від російської окупації, — Україна, Грузія і Молдова — підписали меморандум про створення тристоронньої міжвідомчої платформи для обміну досвідом з реінтеграції непідконтрольних державам територій.
- 17 травня 2021 року Україна, Молдова і Грузія заснували новий формат співпраці під назвою «Асоційоване тріо» для спільної євроінтеграції та майбутнього вступу в ЄС.