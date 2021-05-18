В Евросоюзе поддержали «Ассоциированное трио» Украины, Молдовы и Грузии

Европейский Союз поддерживает стремление Украины, Грузии и Молдовы к интеграции в ЕС и одобряет создание «Ассоциированного трио».
Об этом Интерфакс-Украина заявил представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано.
«Европейский Союз признает европейские устремления и европейский выбор ассоциированных партнеров — Грузии, Республики Молдова и Украины [...]. Мы уважаем их выбор, приоритеты внешней политики и стратегические цели, включая подписание между ними меморандума об усилении сотрудничества в области европейской интеграции», — заявил он.
Стано отметил, что ЕС поддерживает каждую из стран в ее реформах и сосредоточен на выполнении соглашений об ассоциации.
- В декабре 2018 года в Тбилиси три страны, которые пострадали от российской оккупации, — Украина, Грузия и Молдова — подписали меморандум о создании трехсторонней межведомственной платформы для обмена опытом по реинтеграции неподконтрольных государствам территорий.
- 17 мая 2021 года Украина, Молдова и Грузия основали новый формат сотрудничества под названием «Ассоциированное трио» для совместной евроинтеграции и будущего вступления в ЕС.