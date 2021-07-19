Євросоюз продовжив на пів року санкції проти представників «списку терористів»

Євросоюз продовжив дію санкцій проти осіб та організацій, які включені до «списку терористів», на пів року.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

До «списку терористів», щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, включені 14 осіб, які є громадянами Ірану, Саудівської Аравії, Лівану, Нідерландів, Канади, Австралії, Пакистану та Туреччини, та 21 організація, зокрема, палестинський рух ХАМАС, «Військове крило Хізбалли», Робоча партія Курдистану, «Палестинський ісламський джихад», Комуністична партія Філіппін та інші.

Рішенням Євросоюзу їхні кошти та інші фінансові активи були заморожені.