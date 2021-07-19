Евросоюз продлил на полгода санкции против представителей «списка террористов»

Евросоюз продлил действие санкций против лиц и организаций, включенных в «список террористов», на полгода.
Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
В «список террористов», в отношении которых применяются ограничительные меры, включены 14 человек, являющихся гражданами Ирана, Саудовской Аравии, Ливана, Нидерландов, Канады, Австралии, Пакистана и Турции, и 21 организация, в частности, палестинское движение ХАМАС, «Военное крыло Хизбаллы», Рабочая партия Курдистана, «Палестинский исламский джихад», Коммунистическая партия Филиппин и другие.
Решением Евросоюза их средства и другие финансовые активы были заморожены.
Как отмечается, «список террористов» составили после террористической атаки в США 11 сентября 2001 года.
С 2019 года в список ЕС включено управление внутренней безопасности Министерства Ирана по разведке и безопасности.
- Ранее Еврокомиссия утвердила список из 23 стран третьего мира, имеющих стратегические недостатки в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Украина и еще 10 других стран присоединились к санкциям ЕС против террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида».