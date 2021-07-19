Жеребкування Ліги чемпіонів: «Шахтар» отримав першого суперника на кваліфікаціях

Донецький «Шахтар» отримав суперника у третьому раунді кваліфікаційного етапу до цьогорічної Ліги чемпіонів. На цій стадії клуб зіграє проти бельгійського «Генка».

Про це пише пресслужба УЄФА.

Перший поєдинок відбудеться у Бельгії 3 або 4 серпня, а матч-відповідь — 10 серпня в Україні. У разі перемоги «Шахтар» вийде до наступного раунду кваліфікацій, а в разі поразки потрапить до групового етапу Ліги Європи.

Також на цій стадії будуть зіграні такі поєдинки: