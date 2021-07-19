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Жеребкування Ліги чемпіонів: «Шахтар» отримав першого суперника на кваліфікаціях

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Жеребкування Ліги чемпіонів: «Шахтар» отримав першого суперника на кваліфікаціях

Twitter / FC Shakhtar Donetsk

Донецький «Шахтар» отримав суперника у третьому раунді кваліфікаційного етапу до цьогорічної Ліги чемпіонів. На цій стадії клуб зіграє проти бельгійського «Генка».

Про це пише пресслужба УЄФА.

Перший поєдинок відбудеться у Бельгії 3 або 4 серпня, а матч-відповідь — 10 серпня в Україні. У разі перемоги «Шахтар» вийде до наступного раунду кваліфікацій, а в разі поразки потрапить до групового етапу Ліги Європи.

Також на цій стадії будуть зіграні такі поєдинки:

  • «Монако» (Франція) — «Рапід» (Австрія) / «Спарта»(Чехія)
  • «Спартак» (Росія) — «Бенфіка» (Португалія)
  • ПСВ (Нідерланди) / «Галатасарай» (Туреччина) — «Селтік» (Шотландія) / «Мідтьюлланн» (Данія)