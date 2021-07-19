Жеребьевка Лиги чемпионов: «Шахтер» получил первого соперника на квалификациях

Донецкий «Шахтер» получил соперника в третьем раунде квалификационного этапа к нынешней Лиги чемпионов. На этой стадии клуб сыграет против бельгийского «Генка».

Об этом пишет пресс-служба УЕФА.

Первый поединок состоится в Бельгии 3 или 4 августа, а ответный — 10 августа в Украине. В случае победы «Шахтер» выйдет в следующий раунд квалификации, а в случае поражения попадет в групповой этап Лиги Европы.

Также на этой стадии будут сыграны следующие поединки: