Очільниця «Голосу» Рудик знову заперечила, що має громадянство США, і пояснила, чому сплачувала у Штатах податки

Очільниця партії «Голос» Кіра Рудик знову заперечила, що має громадянство США. На її думку, запитання про громадянство було маніпулятивним.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Бабелю».

«Я підключилася коментувати економічні питання закону про олігархів. Коли ставлять такі запитання, я прекрасно знаю, що вони є маніпулятивними та правильної відповіді немає. Я відповіла так, як вважала за потрібне», — зазначила Рудик.

Вона також пояснила, чому в її декларації були присутні сплачені в США податки. За словами Рудик, до депутатства вона працювала в компанії, яка була зареєстрована в США. Тому були певні юридичні моменти, за які потрібно було сплачувати податки на дохід саме у Штатах.

Окремо Рудик прокоментувала і те, що змогла продати свою криптовалюту на біржі Coinbase, яка не проводить операції для громадян України.

«Я зареєструвалася на Coinbase достатньо давно, наскільки я памʼятаю, під час одного із закордонних відряджень. Для транзакцій я використовувала свій іноземний банківський рахунок — усе це належним чином відображено в моїй декларації. Тому проблем при продажі біткоїнів та ефірів у мене не виникало», — пояснила нардепка.