Глава «Голоса» Рудык снова возразила, что имеет гражданство США, и объяснила, почему платила в Штатах налоги

Руководительница партии «Голос» Кира Рудык снова возразила, что имеет гражданство США. По ее мнению, вопрос о гражданстве был манипулятивным.

Об этом она рассказала в интервью «Бабелю».

«Я подключилась комментировать экономические вопросы закона об олигархах. Когда задают такие вопросы, я прекрасно знаю, что они манипулятивные и правильного ответа нет. Я ответила так, как считала нужным», — отметила Рудык.

Она также объяснила, почему в ее декларации присутствовали уплаченные в США налоги. По словам Рудык, до депутатства она работала в компании, которая была зарегистрирована в США. Поэтому были определенные юридические моменты, по которым нужно было платить налоги на доход именно в Штатах.

Отдельно Рудык прокомментировала и то, что смогла продать свою криптовалюту на бирже Coinbase, которая не проводит операции для граждан Украины.

«Я зарегистрировалась на Coinbase достаточно давно, насколько я помню, во время одной из зарубежных командировок. Для транзакций я использовала свой иностранный банковский счет — все это должным образом отражено в моей декларации. Поэтому проблем при продаже биткоинов и эфиров у меня не возникало», — пояснила нардеп.