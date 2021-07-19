У Вʼєтнамі посилюють обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом

У столиці В’єтнаму — місті Ханой — посилили обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це йдеться в заяві уряду країни.

Згідно з документом, люди можуть виходити з дому тільки по продукти або ліки, в разі національних лих і пожеж, для надання невідкладної допомоги або якщо працюють у держустановах, на заводах і підприємствах, що надають товари і послуги першої необхідності. Залишаючи будинок, громадяни повинні суворо дотримуватися протиепідемічних правил: носити маски, проводити дезінфекцію, перебувати на дистанції.

Мешканцям Ханоя заборонили збиратися у групи більше пʼяти осіб біля громадських будівель, шкіл і лікарень.

Також у місті вирішили тимчасово призупинити проведення весіль, а на похоронах максимальна кількість присутніх не повинна перевищувати 30 осіб.

До того ж муніципальна влада вирішила призупинити надання всіх другорядних послуг (не стосується фабрик, виробничих потужностей та установ, що надають основні товари і послуги).

Мешканців інших міст просять утриматися від поїздок в Ханой і навпаки. Всі люди, які повертаються з інших населених пунктів, повинні підписати декларацію здоровʼя одразу після вʼїзду в місто.

У неділю, 18 липня, у Вʼєтнамі зареєстрували 5 926 нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордне значення за останні декілька місяців.