У Вʼєтнамі посилюють обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом

У столиці В’єтнаму — місті Ханой — посилили обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус.
Про це йдеться в заяві уряду країни.
Згідно з документом, люди можуть виходити з дому тільки по продукти або ліки, в разі національних лих і пожеж, для надання невідкладної допомоги або якщо працюють у держустановах, на заводах і підприємствах, що надають товари і послуги першої необхідності. Залишаючи будинок, громадяни повинні суворо дотримуватися протиепідемічних правил: носити маски, проводити дезінфекцію, перебувати на дистанції.
Мешканцям Ханоя заборонили збиратися у групи більше пʼяти осіб біля громадських будівель, шкіл і лікарень.
Також у місті вирішили тимчасово призупинити проведення весіль, а на похоронах максимальна кількість присутніх не повинна перевищувати 30 осіб.
До того ж муніципальна влада вирішила призупинити надання всіх другорядних послуг (не стосується фабрик, виробничих потужностей та установ, що надають основні товари і послуги).
Мешканців інших міст просять утриматися від поїздок в Ханой і навпаки. Всі люди, які повертаються з інших населених пунктів, повинні підписати декларацію здоровʼя одразу після вʼїзду в місто.
У неділю, 18 липня, у Вʼєтнамі зареєстрували 5 926 нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордне значення за останні декілька місяців.
- 28 травня міністр охорони здоровʼя Вʼєтнаму Нгуєн Тхань Лонг заявив, що в країні зафіксовано гібридний варіант COVID-19 — з характеристиками «британського» і «індійського» штамів. Його діагностували 28 травня відразу у кількох людей. Зазначається, що гібридний штам набагато заразніший і легко передається через повітря.