Во Вьетнаме усиливают ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В столице Вьетнама — городе Ханой — усилили ограничения из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении правительства страны.

Согласно документу, люди могут выходить из дома только за продуктами или лекарствами, в случае национальных бедствий и пожаров, для оказания неотложной помощи или если работают в госучреждениях, на заводах и предприятиях, предоставляющих товары и услуги первой необходимости. Покидая дом, граждане должны строго соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, проводить дезинфекцию, находиться на дистанции.

Жителям Ханоя запретили собираться в группы более пяти человек возле общественных зданий, школ и больниц.

Также в городе решили временно приостановить проведение свадеб, а на похоронах максимальное количество присутствующих не должно превышать 30 человек.

К тому же городские власти решили приостановить предоставление всех второстепенных услуг (не касается фабрик, производственных мощностей и учреждений, предоставляющих основные товары и услуги).

Жителей других городов просят воздержаться от поездок в Ханой и наоборот. Все люди, которые возвращаются из других населенных пунктов, должны подписать декларацию здоровья сразу после въезда в город.

В воскресенье, 18 июля, во Вьетнаме зарегистрировали 5 926 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордное значение за последние несколько месяцев.