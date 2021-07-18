Меркель заявила, що «шокована» масштабами руйнувань після повеней у Німеччині, та закликала світ боротися зі змінами клімату

Німецька канцлерка Ангела Меркель у неділю, 18 липня, відвідала регіони на заході країни, які найбільше постраждали від нещодавніх повеней. Там вона заявила, що «шокована» масштабами руйнувань, та закликала світ якомога швидше почати боротися із глобальними змінами клімату.

«Це шокує. У німецькій мові немає слів, щоб описати ці руйнування, — сказала Меркель під час спілкування із пресою у місті Аденау. — Сукупність усіх подій, свідками яких ми стали в Німеччині, вказує, що потрібно щось робити зі змінами клімату. Нам треба поквапитися, нам треба діяти швидше у боротьбі з цими змінами».