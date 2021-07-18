Меркель заявила, что «шокирована» масштабами разрушений после наводнений в Германии, и призвала мир бороться с изменениями климата

Немецкий канцлер Ангела Меркель в воскресенье, 18 июля, посетила регионы на западе страны, которые сильнее других пострадали от недавних наводнений. Там она заявила, что «шокирована» масштабами разрушений, и призвала мир как можно скорее начать бороться с глобальными изменениями климата.
«Это шокирует. В немецком языке нет слов, чтобы описать эти разрушения, — сказала Меркель во время общения с прессой в городе Аденау. — Совокупность всех событий, свидетелями которых мы стали в Германии, указывает, что нужно что-то делать с изменениями климата. Нам нужно поторопиться, нам необходимо действовать быстрее в борьбе с этими изменениями».
- Наводнения, вызванные мощными ливнями, начались в нескольких странах на западе Европы в середине июля. Их называют самыми сильными с начала века. Больше всего пострадали Германия и Бельгия, где погибли не менее 183 человек.
- Наводнения затронули также ряд регионов Нидерландов, Франции, Австрии и Швейцарии.