Непогода в Германии: власти выделят пострадавшим 300 млн евро немедленной помощи

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц пообещал выделить финансовую поддержку для граждан, пострадавших от катастрофических наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северной Рейн-Вестфалии.

Об этом политик заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

Шольц предлагает правительству ФРГ выделить людям 300 миллионов евро немедленной помощи. Федеральные земли должны получить эти деньги уже до конца июля.

В то же время министр экономики Петер Альтмайер высказался за предоставление финансовой поддержки компаниям, пострадавшим от последствий непогоды. По его мнению, такую поддержку можно было бы предоставить в виде одноразовых выплат на общую сумму около 10 тысяч евро.

На место трагедии приехала сама концлер Германии Ангела Меркель.

Пока власти только планируют выделить деньги, люди и компании уже второй день собирают одежду и другие вещи, чтобы помочь пострадавшим от наводнения.

Deutsche Welle рассказывает, что пекари ездят по улицам и раздают людям свежую выпечку, компании — портативные зарядные устройства, а хозяйственные магазины поставили скидку на все товары, которые помогают устранить последствия непогоды.

Отели предлагают пострадавшим временное пристанище в номерах, а супермаркеты раздают им еду.

А самая старая гоночная трасса Германии «Нюрбургринг» стала временным центром помощи жертвам наводнения.

Число погибших в результате разрушительного наводнения в западной Германии и Бельгии возросло до 183 человек. Наводнения, вызванные обильными дождями, затронули также ряд регионов Бельгии, Нидерландов, Франции, Австрии и Швейцарии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что стихия причинила серьезный ущерб во многих районах страны, и пообещал помощь пострадавшим.