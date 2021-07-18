Британський премʼєр Борис Джонсон пішов на самоізоляцію

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в неділю, 18 липня, повідомив, що пішов на самоізоляцію після контакту з міністром охорони здоровʼя Саджидом Джавідом. У останнього днем раніше виявили коронавірус.

Як повідомляє ВВС, спочатку Джонсон, який отримав обидві дози вакцини, відмовився ізолюватися. Він заявив, що бере участь у новій пілотній програмі щодо запобігання захворюваності, яка передбачає щоденні тести. У пресслужбі премʼєра водночас уточнили, що премʼєр займатиметься лише найважливішими державними справами.