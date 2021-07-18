Британский премьер Борис Джонсон ушел на самоизоляцию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 18 июля, сообщил, что ушел на самоизоляцию после контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом. У последнего днем ранее был выявлен коронавирус.

Как сообщает ВВС, изначально Джонсон, который получил обе дозы вакцины, отказался изолироваться. Он заявил, что принимает участие в новой пилотной схеме по предотвращению заболеваемости, которая предусматривает ежедневные тесты. В пресс-службе премьера при этом уточнили, что премьер будет заниматься исключительно самыми важными государственными делами.