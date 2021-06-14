Великобритания отсрочит отмену коронавирусных ограничений на 4 недели

Власти Великобритании решили перенести отмену всех противоэпидемических ограничений, которая была запланирована на 21 июня.
Об этом пишет BBC.
Решение должен в понедельник утвердить премьер-министр Борис Джонсон. Отмену ограничений отсрочат на 4 недели. Правительство пытается достичь своей цели привить каждого взрослого хотя бы одной дозой вакцины до конца июля.
Ожидается, что в попытке смягчить критику Джонсон отменит ограничения на количество гостей на свадьбах и позволит проводить спортивные и культурные мероприятия с большим количеством сидячих мест на открытом воздухе.
Британский премьер заявлял, что индийский штамм коронавируса может помешать ослаблению локдауна. Сейчас в Великобритании наблюдается рост числа заболевших штаммом Delta, впервые выявленным в Индии. Считается, что он примерно на 60% более заразен, чем «британский» штамм и вдвое чаще приводит к госпитализации инфицированных людей.
- С 12 апреля Великобритания ослабила основные карантинные ограничения и перешла ко второму этапу смягчения мер. Открылись все второстепенные магазины, парикмахерские и зоопарки. Отели и пансионаты в стране остаются закрытыми, однако позволили работу кемпингов. Пабам и ресторанам разрешили работать, но обслуживать клиентов можно только на открытом воздухе.
- 1 июня сообщалось, что в Великобритании впервые с начала пандемии коронавируса за сутки не выявили ни одного смертельного случая среди зараженных.