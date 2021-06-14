Велика Британія відтермінує скасування коронавірусних обмежень на 4 тижні

Влада Великої Британії вирішила перенести скасування всіх протиепідемічних обмежень, яке було заплановане на 21 червня.

Про це пише BBC.

Рішення має в понеділок затвердити премʼєр-міністр Борис Джонсон. Скасування обмежень відтермінують на 4 тижні. Уряд намагається досягти своєї мети — прищепити кожного дорослого хоча б однієї дозою вакцини до кінця липня.

Очікується, що намагаючись помʼякшити критику Джонсон скасує обмеження на кількість гостей на весіллях і дозволить проводити спортивні та культурні заходи з великою кількістю сидячих місць на відкритому повітрі.

Британський премʼєр заявляв, що індійський штам коронавірусу може перешкодити ослабленню локдауна. Зараз у Великій Британії спостерігається зростання кількості хворих штамом Delta, вперше виявленим в Індії. Вважається, що він приблизно на 60% більш заразний, ніж «британський» штам і вдвічі частіше призводить до госпіталізації інфікованих людей.