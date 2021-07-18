Брітні Спірс відмовилася від виступів, доки перебуває під опікою батька

Відома американська співачка Брітні Спірс не виступатиме, доки перебуває під опікою свого батька Джеймса Спірса.
Про це вона написала у своєму Instagram.
«Я не збираюся виступати на будь-яких сценах найближчим часом, поки мій батько контролює те, що я ношу, кажу, роблю або думаю. Я займалася цим останні 13 років, — повідомила співачка. — Краще вже я буду публікувати відео — ТАК — з моєї вітальні замість записів концертів у Лас-Вегасі, де деякі люди були в такій відключці, що навіть не могли потиснути мені руку».
Вона написала, що опікунство, під яким вона перебуває вже з 2008 року, «вбило її мрії». «Все, що в мене залишилося, це надія. А надія — це єдине в світі, що дуже складно вбити. Але дехто все одно намагається це зробити», — зазначила Спірс.
Останній концерт співачка дала в жовтні 2018 року — вона виступила в місті Остін, штат Техас.
- У 2006—2007 роках після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном співачка втратила опіку над дітьми. Якийсь час вона лікувалася від наркозалежності і була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні перебувала в клініці, її опікунами призначили батька Джеймса Спірса і адвоката Ендрю Уоллета. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти і приймати психотропні препарати. Сам Джеймі Спірс стверджує, що діє тільки в інтересах своєї дочки і бажає їй добра.
- Суд в результаті відмовив співачці у звільненні від опікунства.