Штормове попередження: на Київ та область насувається гроза, а на Закарпатті прогнозують зливи з градом

Окрім цього, на Закарпатті та в Карпатах прогнозують значні дощі.

За даними синоптиків, у неділю, 18 липня, грози очікуються у західних областях, подекуди можливі град та шквали 15—20 м/с.

У суботу, 17 липня, у Києві та Київській області очікуються грози , які утримаються до кінця доби.

У зв’язку з цим рятувальники дали поради, як поводитися під час негоди: щільно зачинити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо негода застала на вулиці, варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із ними автомобілі; на відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися чи підкласти під себе; у лісі краще ховатися під невисокими деревами або в кущах.

До того ж, під час грози рекомендують вимкнути електроприлади — зокрема телевізори, мобільні телефони.