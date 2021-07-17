Штормове попередження: на Київ та область насувається гроза, а на Закарпатті прогнозують зливи з градом

У суботу, 17 липня, у Києві та Київській області очікуються грози, які утримаються до кінця доби.
Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС України.
За даними синоптиків, у неділю, 18 липня, грози очікуються у західних областях, подекуди можливі град та шквали 15—20 м/с.
Окрім цього, на Закарпатті та в Карпатах прогнозують значні дощі.
У зв’язку з цим рятувальники дали поради, як поводитися під час негоди: щільно зачинити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
Якщо негода застала на вулиці, варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із ними автомобілі; на відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися чи підкласти під себе; у лісі краще ховатися під невисокими деревами або в кущах.
До того ж, під час грози рекомендують вимкнути електроприлади — зокрема телевізори, мобільні телефони.
- Синоптики прогнозують, що наступного тижня спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С, пройдуть дощі та грози.
- В останні кілька тижнів майже в усій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі. Північна Європа, Канада і США потерпають від рекордних температур, що призводить до загибелі людей.