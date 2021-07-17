Штормовое предупреждение: на Киев и область надвигается гроза, а на Закарпатье прогнозируют ливни с градом

В субботу, 17 июля, в Киеве и Киевской области ожидаются грозы, которые продержаться до конца суток.
Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС Украины.
По данным синоптиков, в воскресенье, 18 июля, грозы ожидаются в западных областях, местами возможен град и шквалы 15—20 м/с.
Кроме этого, на Закарпатье и в Карпатах прогнозируют значительные дожди.
В связи с этим спасатели дали советы, как вести себя во время непогоды: плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Если непогода застала на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автомобили; на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, спрятаться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться или подложить под себя; в лесу лучше прятаться под невысокими деревьями или в кустах.
К тому же, во время грозы рекомендуется выключить электроприборы — в частности телевизоры, мобильные телефоны.
- Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С, пройдут дожди и грозы.
- В последние несколько недель почти во всей Европе установилась жаркая погода. В различных частях северного полушария из-за этого происходят сильные пожары. Северная Европа, Канада и США страдают от рекордных температур, которые приводят к гибели людей.