Штормовое предупреждение: на Киев и область надвигается гроза, а на Закарпатье прогнозируют ливни с градом

Кроме этого, на Закарпатье и в Карпатах прогнозируют значительные дожди.

В субботу, 17 июля, в Киеве и Киевской области ожидаются грозы , которые продержаться до конца суток.

В связи с этим спасатели дали советы, как вести себя во время непогоды: плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если непогода застала на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автомобили; на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, спрятаться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться или подложить под себя; в лесу лучше прятаться под невысокими деревьями или в кустах.

К тому же, во время грозы рекомендуется выключить электроприборы — в частности телевизоры, мобильные телефоны.