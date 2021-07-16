На Киевскую область, Карпаты и ряд других регионов надвигается гроза. Синоптики объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 16 июля, вечером и до конца суток в ряде областей Украины могут пройти грозы.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, непогода возможна на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных, Полтавской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях (I уровень опасности, желтый). Также прогнозируют грозу в Киеве.
Как уточнили в Укргидрометцентре, из-за неустойчивости атмосферы над этими регионами образовались отдельные кучево-дождевые облака. В частности, по состоянию на 15:00 гроза наблюдалась на метеорологической станции «Тетерев».
В то же время синоптики предупредили, что с 16 по 19 июля в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- Синоптики прогнозируют, что со следующей недели жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С, пройдут дожди и грозы.
- В последние несколько недель почти во всей Европе установилась жаркая погода. В различных частях северного полушария из-за этого происходят сильные пожары. Северная Европа, Канада и США страдают от рекордных температур, которые приводят к гибели людей.