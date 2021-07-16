Українські клуби в Прем’єр-лізі зобов’язали нанести на форму гасла «Слава Україні» та «Героям слава»

Усі футбольні клуби, які гратимуть в Українській Прем’єр-лізі, з наступного сезону будуть зобов’язані нанести на свою форму новий логотип Української асоціації футболу.

Відповідні зміни до регламенту опубліковані на сайті УПЛ.

Новий логотип розташовуватиметься по центру футболки, між емблемою клубу та логотипом виробника форми. На новому логотипі зображена мапа України з Кримом та Донбасом, а також гасла «Слава Україні» та «Героям слава».

У такій формі клуби будуть зобов’язані грати в матчах УПЛ, а також у Кубку та Суперкубку України.

Пресслужба Української асоціації футболу