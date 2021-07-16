Украинские клубы в Премьер-лиге обязали нанести на форму лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»

Все футбольные клубы, которые будут играть в Украинской Премьер-лиге, со следующего сезона будут обязаны нанести на свою форму новый логотип Украинской ассоциации футбола.

Соответствующие изменения в регламент опубликованы на сайте УПЛ.

Новый логотип будет располагаться по центру футболки, между эмблемой клуба и логотипом производителя формы. На новом логотипе изображена карта Украины с Крымом и Донбассом, а также лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

В такой форме клубы будут обязаны играть в матчах УПЛ, а также в Кубке и Суперкубке Украины.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола