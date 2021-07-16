На трасі Київ — Одеса через дощ стався зсув. Ремонт закінчать у серпні

В Одеській області через дощі постраждала автодорога М-05 Київ — Одеса, на 337 км біля села Троїцьке (Подільський район). На тій ділянці стався зсув, який обрушив частину дороги.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Причиною зсуву називають зливи, які просочили грунт вологою. Частина дороги, де сталося обвалення, перекрита (крайня права смуга).

На місці працює підрядна організація, яка виконує роботи із заміни перезволоженого ґрунту за допомогою 10 одиниць спецтехніки. Робітники вже замінили 2 200 кубометрів ґрунту.

Відновити пошкоджену ділянку обіцяють до 3 серпня.