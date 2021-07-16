На трассе Киев — Одесса из-за дождя произошел оползень. Ремонт закончат в августе

В Одесской области из-за дождей пострадала автодорога М-05 Киев – Одесса, на 337 км возле села Троицкое (Подольский район). На том участке произошел оползень, который обрушил часть дороги.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Причиной оползня называют ливни, которые пропитали почву влагой. Часть дороги, где произошло обрушение, перекрыта (крайняя правая полоса).

На месте работает подрядная организация, которая выполняет работы по замене переувлажненной почвы с помощью 10 единиц спецтехники. Рабочие уже заменили 2 200 кубометров почвы.

Восстановить поврежденный участок обещают до 3 августа.