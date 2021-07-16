Лукашенко дозволив застосовувати армію для придушення «масових заворушень»

Відтепер у законі прописано, що саме вважається «заворушеннями» при введенні надзвичайного стану — «це спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, масові заворушення, міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян».

Про це повідомляє його пресслужба .

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 15 липня підписав закон про зміни до законів з питань захисту суверенітету і конституційного ладу — і дозволив військовим придушувати масові протести.

Також, якщо введуть надзвичайний стан, то можуть обмежити доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

Нагадаємо, що у травні 2021 року опозиція заявила про підготовку нових протестів у Білорусі. Тоді вони планували «наростити партизанський рух усередині країни».