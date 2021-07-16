Лукашенко разрешил применять армию для подавления «массовых беспорядков»

Отныне в законе прописано, что именно считается «беспорядками» при введении чрезвычайного положения — «это попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан».

Об этом сообщает его пресс-служба .

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля подписал закон об изменениях в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя — и позволил военным подавлять массовые протесты.

Также, если введут чрезвычайное положение, то могут ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Напомним, что в мае 2021 года оппозиция заявила о подготовке новых протестов в Беларуси. Тогда они планировали «нарастить партизанское движение внутри страны».