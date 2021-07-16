В Україні знову за добу вакцинували від коронавірусу рекордну кількість людей

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 3 899 890 щеплень. Першу дозу отримали 2 539 634 людини, обидві — 1 360 256.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook 16 липня.

В Україні за добу 15 липня зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу — 117 376 . Одну дозу отримали 63 002 людини, другу — 54 374.

Що стосується кількості хворих, то за добу 15 липня виявили 737 нові випадки. Найбільше — у місті Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях. Також за минулу добу померли 17 людей, одужали 616, а шпиталізували 422.

Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 2 243 605 українців, померли 52 702 з них, а одужали 2 180 281.